На этой неделе Украину посетит спецпредставитель Китая - будет обсуждать урегулирование войны

Во вторник, 16 мая, в Украину прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Рабочая поездка чиновника продлится два дня. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на представителя правительства Украины.

Как подчеркнули в агентстве, Ли Хуэй будет самым высоким китайским чиновником, который посетит Украину с момента вторжения России в феврале 2022 года, и его поездка может совпасть с началом долгожданного контрнаступления Украины с целью возвращения территории, захваченной Россией.

Главная цель спецпредставителя – обсудить политическое урегулирование войны с украинскими властями.

Таким образом, визитами в Киеве 16-17 мая Ли Хуэй, специальный представитель Китая по вопросам Евразии и бывший посол в России, начнет свое международное турне, во время которого плана посетить Польшу, Францию и Германию.

Любое сообщение Ли будет тщательно изучено, учитывая волнение среди западных стран из-за позиции Китая по вторжению России в Украину.

В течение всей войны Китай воздерживался от осуждения своего стратегического союзника Москвы или называния его действий "вторжением", что привело к критике со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, подвергших сомнению доверие Китая как потенциального посредника в конфликте.

Визит состоится через несколько недель после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце апреля. Это были первые переговоры между двумя лидерами с начала войны.

С февраля Пекин активно продвигает предложение из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса в Украине.

Напомним, 20 марта президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это первый визит главы КНР в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ранее в американском Институте изучения войны предполагалось, что он и Путин хотят обсудить схемы уклонения от международных санкций.