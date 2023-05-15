Цього тижня Україну відвідає спецпредставник Китаю - обговорюватиме врегулювання війни

У вівторок, 16 травня, до України прибуде спецпредставник Китаю Лі Хуей. Робоча поїздка високопосадовця триватиму два дні. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на представника уряду України.

Як підкреслили в агентстві, Лі Хуей буде найвищим китайським чиновником, який відвідає Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року, і його поїздка може збігтися з початком довгоочікуваного контрнаступу України з метою повернення території, захопленої Росією.

Головна ціль спецпредставника - обговорити політичне врегулювання війни з українською владою.

Таким чином візитами в Києві 16-17 травня Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з питань Євразії та колишній посол у Росії, розпочне своє міжнародне турне, під час якого плану відвідати Польщу, Францію і Німеччину.

Будь-яке повідомлення Лі буде ретельно вивчено, враховуючи хвилювання серед західних країн через позицію Китаю щодо вторгнення Росії в Україну.

Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви або називання його дій "вторгненням", що призвело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів довіру Китаю як потенційного посередника в конфлікті.

Візит відбудеться через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.

З лютого Пекін активно просуває пропозицію з 12 пунктів щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

Нагадаємо, 20 березня президент Китаю Сі Цзіньпін прибув у Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Це перший візит очільника КНР у Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Раніше в американському Інституті вивчення війни припускали, що він та Путін хочуть обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.