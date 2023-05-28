Переговоры с РФ: у Зеленского назвали условия прекращения войны в этом году

Украинская формула мира должна стать основой прекращения войны, а любые попытки диалога или компромисса со страной-агрессором РФ приведут к дальнейшей эскалации.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

"Российская Федерация получит разговор о настоящих условиях окончания войны исключительно на поле боя. И после такого "разговора" с ВСУ у нее не останется выбора. А формула мира будет подкреплена мировым демократическим сообществом, которое зафиксирует логистику единственного возможного завершения войны", - заявил Подоляк .

По его словам, после всех масштабных разрушений и убийств, совершенных Россией в Украине, украинцы не настроены на компромиссы с Кремлем.

"Любой компромисс с РФ – это прямой путь к следующим этапам войны, эскалации, существенному усилению роли глобального терроризма. Главный пункт мирного плана – вывод российских войск из Украины. Разговор с россиянами начнется только после этого", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что других реальных планов, кроме украинской формулы мира, нет, и Киев не будет принимать другие предложения.

"Любая другая инициатива сегодня – это попытка продавить российский план, где ключевой момент – немедленное прекращение огня, но без вывода российской оккупационной группы. Это абсолютно неприемлемая позиция, направленная не на мир, а на обеспечение, по сути, победы России" – заметил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк напомнил, что Украина инициирует проведение саммита мира в июле, озвученное на саммите стран G7 в Японии.

"Сегодня лидеры мировой демократии как никогда едины в понимании природы войны, позиции России и правильного пути прекращения войны. Мы понимаем, какие инструменты для этого нужны: оружие, правовой механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии, репарации и восстановление, открытый обмен пленными и возвращение депортированных граждан. Главное – военное поражение России и непременное возвращение нам оккупированных территорий", – убежден Подоляк.

Он отметил, что над проведением мирного саммита работают представители Украины, стран G7 и Северной Европы. Круг участников постепенно расширяется и ожидается участие десятков государств демократического мира. Присоединиться могут все страны, заинтересованные в возвращении мира к справедливым глобальным правилам, международному праву и уважению суверенитета государств.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", – убежден Подоляк.

Говоря о том, может ли война закончиться в этом году, советник руководителя Офиса президента высказал мнение, что это возможно, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия. В этом контексте он отметил, что Украине по-прежнему не хватает снарядов, ракет большой дальности, также необходимы современные истребители.

Отметим, что Кремль активизирует свою информационную кампанию, чтобы заставить Запад и Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.