Вера в Путина пошатнулась: российская элита не видит перспектив для РФ в этой войне – Bloomberg

Российская элита расстроена шансами президента России Владимира Путина выиграть войну. Даже те, кто поддерживает вторжение и хотят активизировать борьбу против Украины, уже не понимают перспектив России.

Российскую элиту по поводу перспектив войны президента Владимира Путина в Украине охватывает все более мрачное настроение, причем даже самые оптимистичные видят "замороженный" конфликт как лучший доступный выход для Кремля, пишет Bloomberg.

Издание пишет, что по словам семи людей, знакомых с ситуацией, многие из политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят ее остановить, хотя и сомневаются, что Путин прекратит боевые действия. Хотя никто не желает противостоять президенту из-за вторжения, абсолютная вера в его лидерство пошатнулась.

Самой благоприятной перспективой были бы переговоры позже этого года, которые превратили бы конфликт в "замороженный" и позволили бы Путину провозгласить "победу" россиян, удержав часть захваченной украинской территории. Среди российской элиты стало очень распространено мнение о том, что Путин не выиграет эту войну.

Издание пишет, что даже те, кто поддерживает вторжение и хотят усилить борьбу против Украины, потеряли веру в перспективы России в войне, которая должна была завершиться через несколько дней, а длится 16-й месяц.

Атаки внутри России усиливают чувство незащищенности, а Боевые действия, распространившиеся на граничащую с Украиной Белгородскую область, взорвали имидж Путина как гаранта безопасности России.

Сообщается, что большинство представителей элиты молча продолжают свою работу, уверены, что не могут повлиять на происходящее, поскольку Путин не демонстрирует никаких признаков желания прекратить войну.

Однако опросы показывают, что большинство обычных россиян продолжают поддерживать Путина, смешавшего ностальгию по советской эпохе с имперским прошлым России, утверждая, что он защищает интересы страны и возвращает исторические земли, аннексировав территории восточной и южной Украины.

На прошлой неделе руководитель "Вагнер" Евгений Пригожин сказал в интервью, что Россия рискует революцией, подобной бывшей в 1917 году, из-за раскола между кремлевской элитой и простыми россиянами, чьи дети возвращаются в цинковых гробах из Украины.

Издания пишет, что правящая партия "Единая Россия" начала расследование после того, как высокопоставленный депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что вторжение не достигло ни одной из заявленных целей, и следует как-то выкручиваться.