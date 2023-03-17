ФСБ берет "под колпак" российскую оборонку, - ISW

Федеральная служба безопасности (ФСБ ) непосредственно вмешивается во внутреннюю работу российского военно-промышленного комплекса, контролируя процессы приобретения и проверки оборудования.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики приняли во внимание заявление представителя Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрея Рудыка.

По его словам, украинские эксперты обнаружили маркировку ФСБ на многих российских компонентах вооружений, которые украинские войска уничтожили или захватили на поле боя.

Рудык отметил, что эти отметки есть не только на технике, например танках Т-90М, но и на микросхемах оружия, и предположил, что это означает, что ФСБ проводила проверку техники такого вооружения и комплектующих.

По мнению Рудика, это означает, что ФСБ не доверяет российскому военному руководству и, соответственно, проводит проверки российской техники.

"Маркирование ФСБ на российском оборудовании и компонентах вооружения, если оно будет подтверждено, будет иметь более широкие последствия для отношений между ФСБ, российским военно-промышленным комплексом и российскими военными", - отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что либо директор ФСБ Александр Бортников поручил своим подчиненным проводить такой контроль по указанию президента России Владимира Путина, либо Бортников издал эту директиву вне зависимости от Путина.

"В любом случае ФСБ, похоже, напрямую вмешивается во внутреннюю работу российского ВПК, вероятно, проникая в процессы приобретения оборудования и проверки", – подчеркивают аналитики.

Они проводят параллель с советским КГБ (предшественник ФСБ), который подобным образом контролировал Красную армию и советскую оборонную промышленность.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.

Пока Кремль вынужден выбирать между квалифицированными рабочими в "оборонке" и квалифицированным военным персоналом, который воюет в Украине.

За неимением квалифицированных работников российские оборонные предприятия существенно снизили планку найма и теперь принимают людей без опыта, с наркоманией и судимостью.