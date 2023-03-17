ФСБ бере "під ковпак" російську оборонку, - ISW

Федеральна служба безпеки (ФСБ) безпосередньо втручається у внутрішню роботу російського військово-промислового комплексу, контролюючи процеси придбання та перевірки обладнання.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики взяли до уваги заяву речника Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрія Рудика. За його словами, українські експерти виявили маркування ФСБ на багатьох російських компонентах озброєнь, які українські війська знищили або захопили на полі бою.

Рудик зазначив, що ці позначки є не лише на техніці, наприклад, танках Т-90М, а й на мікросхемах зброї, і припустив, що це означає, що ФСБ проводила перевірку техніки такого озброєння та комплектуючих.

На думку Рудика, це означає, що ФСБ не довіряє російському військовому керівництву і відповідно проводить перевірки російської техніки.

"Маркування ФСБ на російському обладнанні та компонентах озброєння, якщо воно буде підтверджено, матиме ширші наслідки для відносин між ФСБ, російським військово-промисловим комплексом і російськими військовими", - зауважують в ISW.

Аналітики припускають, що або директор ФСБ Олександр Бортніков доручив своїм підлеглим проводити такий контроль за вказівкою президента Росії Володимира Путіна, або Бортніков видав цю директиву незалежно від Путіна.

"У будь-якому випадку ФСБ, схоже, безпосередньо втручається у внутрішню роботу російського ВПК, ймовірно, проникаючи в процеси придбання обладнання та перевірки", - підкреслюють аналітики.

Вони проводять паралель з радянським КДБ (попередник ФСБ), який схожим чином контролював Червону армію та радянську оборонну промисловість.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що країна-агресор РФ готує свою оборонну промисловість до затяжної війни з Україною, але намагається уникнути ширшої мобілізації цивільної економіки та всіляко приховує масштаби втрат власної техніки.

Наразі Кремль змушений вибирати між кваліфікованими робітниками в "оборонці" і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

Через брак кваліфікованих працівників російські оборонні підприємства суттєво знизили планку найму і тепер приймають людей без досвіду, з наркоманією та судимістю.