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Германия даст Украине еще 10 танков Leopard и 13 миллионов патронов
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий десять основных боевых танков Leopard 1 вдобавок к уже поставленным десяти. Об этом свидетельствуют изменения данных в обзоре военной помощи, предоставляемой Германией.
Помимо новой партии боевых бронированных машин, немецкие власти передают еще одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D (вдобавок к двум уже поставленным).
Также будет передано 16 разведывательных дронов Vector (их общее число увеличится до 104), а для нужд логистики - четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа, благодаря чему число последних вырастет, соответственно, до 46 и 41.
Кроме того, Германия передаст 13,12 миллиона патронов к огнестрельному оружию, увеличив объем помощи по этой позиции до 35,63 миллиона, то есть сразу на 58% от прежнего. В то же время впервые сообщено о передаче Украине полевого госпиталя. Отмечено, что все, кроме патронов, передается со складов соответствующих промышленных предприятий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Финансирование военной помощи Германии Украине составляет на 2023 год 5,4 миллиарда евро (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составляют на сегодняшний день 10,5 миллиарда евро.
Речь идет как о непосредственной помощи, так и пополнения запасов вооруженных сил Германии взамен поставляемых Украине, а также взносов Германии в Европейский фонд мира, за счет которого могут быть возмещены расходы стран Евросоюза на оказание военной помощи Украине.
Напомним, что 24 августа Германия сообщила о передаче, среди прочего, ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot, 40 разведывательных дронов, 16 грузовиков и 510 тысяч патронов. Неделей ранее было объявлено, в частности, о передаче двух пусковых установок ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T.