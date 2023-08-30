Германия даст Украине еще 10 танков Leopard и 13 миллионов патронов

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий десять основных боевых танков Leopard 1 вдобавок к уже поставленным десяти. Об этом свидетельствуют изменения данных в обзоре военной помощи, предоставляемой Германией.

Помимо новой партии боевых бронированных машин, немецкие власти передают еще одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D (вдобавок к двум уже поставленным).

Также будет передано 16 разведывательных дронов Vector (их общее число увеличится до 104), а для нужд логистики - четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа, благодаря чему число последних вырастет, соответственно, до 46 и 41.

Кроме того, Германия передаст 13,12 миллиона патронов к огнестрельному оружию, увеличив объем помощи по этой позиции до 35,63 миллиона, то есть сразу на 58% от прежнего. В то же время впервые сообщено о передаче Украине полевого госпиталя. Отмечено, что все, кроме патронов, передается со складов соответствующих промышленных предприятий.

Финансирование военной помощи Германии Украине составляет на 2023 год 5,4 миллиарда евро (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составляют на сегодняшний день 10,5 миллиарда евро.

Речь идет как о непосредственной помощи, так и пополнения запасов вооруженных сил Германии взамен поставляемых Украине, а также взносов Германии в Европейский фонд мира, за счет которого могут быть возмещены расходы стран Евросоюза на оказание военной помощи Украине.

Напомним, что 24 августа Германия сообщила о передаче, среди прочего, ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot, 40 разведывательных дронов, 16 грузовиков и 510 тысяч патронов. Неделей ранее было объявлено, в частности, о передаче двух пусковых установок ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T.