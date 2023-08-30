Німеччина дасть Україні ще 10 танків Leopard та 13 мільйонів патронів

Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включає десять основних бойових танків Leopard 1 на додачу до вже поставлених десяти. Про це свідчать зміни даних в огляді військової допомоги, яку надає Німеччина.

Крім нової партії бойових броньованих машин, німецька влада передає ще одну радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D (на додаток до двох уже поставлених).

Також буде передано 16 розвідувальних дронів Vector (їх загальна кількість збільшиться до 104), а для потреб логістики - чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи, завдяки чому кількість останніх зросте до 46 і 41 відповідно.

Окрім того, Німеччина передасть 13,12 мільйона набоїв до вогнепальної зброї, збільшивши обсяг допомоги за цією позицією до 35,63 мільйона, тобто одразу на 58% від попереднього. Водночас уперше повідомлено про передачу Україні польового госпіталю. Зазначено, що все, окрім набоїв, передається зі складів відповідних промислових підприємств.

Фінансування військової допомоги Німеччині Україні становить на 2023 рік 5,4 мільярда євро (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові дозволи на прийняття зобов'язань у наступні роки становлять на сьогоднішній день 10,5 мільярда євро.

Йдеться як про безпосередню допомогу, так і поповнення запасів збройних сил Німеччини замість засобів, що поставляються Україні, а також внески Німеччини до Європейського фонду миру, за рахунок якого бути відшкодовані витрати країн Євросоюзу на надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, що 24 серпня Німеччина повідомила про передачу, серед іншого, ракет для зенітно-ракетного комплексу Patriot, 40 розвідувальних дронів, 16 вантажівок та 510 тисяч набоїв. Тижнем раніше було оголошено, зокрема, про передачу двох пускових установок ЗРК ближнього радіусу дії IRIS-T.