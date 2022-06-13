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Германия предоставит миллиарды евро для поддержки бывшей "дочки" "Газпрома", - Bloomberg
Правительство Германии предоставит до 10 миллиардов евро для спасения бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania, которое сейчас находится под контролем энергетического регулятора ФРГ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.
Известно, что финансовую помощь Gazprom Germania может получить до 19 июня, а государственный банк KfW Group , как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро.
По словам инсайдерской информации, переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым "Газпром" вывел из своего состава активы немецкой "дочки", в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd.
Это решение принято на фоне заявлений Владимира Путина о том, что РФ теперь принимает от "недружественных стран" в качестве оплаты за газ только рубли.
До 30 сентября Gazprom Germania будет под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA).
Фото: ua.depositphotos.com