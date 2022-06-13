Германия предоставит миллиарды евро для поддержки бывшей "дочки" "Газпрома", - Bloomberg

Правительство Германии предоставит до 10 миллиардов евро для спасения бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania, которое сейчас находится под контролем энергетического регулятора ФРГ.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с этим вопросом.

Известно, что финансовую помощь Gazprom Germania может получить до 19 июня, а государственный банк KfW Group , как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро.

По словам инсайдерской информации, переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.

Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым "Газпром" вывел из своего состава активы немецкой "дочки", в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Это решение принято на фоне заявлений Владимира Путина о том, что РФ теперь принимает от "недружественных стран" в качестве оплаты за газ только рубли.

До 30 сентября Gazprom Germania будет под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA).

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