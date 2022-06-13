Німеччина надасть мільярди євро для підтримки колишньої "дочки" "Газпрому", - Bloomberg

Уряд Німеччини надасть до 10 мільярдів євро для порятунку колишнього німецького підрозділу "Газпрому" Gazprom Germania, який зараз перебуває під контролем енергетичного регулятора ФРН.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Відомо, що фінансову допомогу Gazprom Germania може отримати до 19 червня, а державний банк KfW Group, як очікується, видасть кредит від 5 до 10 мільярдів євро.

За словами інсайдерської інформації, переговори все ще продовжуються, і плани можуть змінитися.

Російський монополіст "Газпром" припинив участь у холдингу Gazprom Germania через день після того, як у європейських офісах компанії пройшли обшуки. Тим самим "Газпром" вивів зі свого складу активи німецької "дочки", зокрема британську Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Це рішення прийнято на тлі заяв Володимира Путіна про те, що РФ тепер приймає від "недружніх країн" як оплату за газ лише рублі.

До 30 вересня Gazprom Germania буде під управлінням Федерального мережевого агентства (BNetzA).

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