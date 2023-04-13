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Политика
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Год со дня уничтожения "Москвы". В ГУР рассказали, как удар по крейсеру повлиял на ход войны

Крейсер "Москва", корабль
Крейсер "Москва" до потопления. Фото: Wikipedia

Удар украинских военных по российскому крейсеру "Москва" помог освободить остров Змеиный и привел к другим успехам в войне. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что атака российского военного корабля с ракетного комплекса "Нептун" также позволила:

  • заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;
  • снизить уровень угроз с акватории Черного моря;
  • нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;
  • заверить россиян, что деоккупация Крыма неизбежна.

Напомним, ровно год назад, 13 апреля 2022 года, украинские военные уничтожили флагман черноморского флота РФ – крейсер "Москва". Это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что после уничтожения "Москвы" российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от временно оккупированного Крыма, а кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом.