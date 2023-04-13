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Рік із дня знищення "Москви". У ГУР розповіли, як удар по крейсеру вплинув на хід війни
Удар українських військових по російському крейсеру "Москва" допоміг звільнити острів Зміїний та призвів до інших успіхів у війні. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що атака російського військового корабля з ракетного комплексу "Нептун" також дала можливість:
- змусити росіян розблокувати судноплавні торговельні шляхи;
- знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;
- завдати удару по морально-психологічному стану ворога;
- запевнити росіян, що деокупація Криму неминуча.
Нагадаємо, рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові знищили флагман чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва". Це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що після знищення "Москви" російський флот змушений ховатися на південь і схід від тимчасово окупованого Криму, а кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому.Підписуйтеся на наш YouTube канал