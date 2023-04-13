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Рік із дня знищення "Москви". У ГУР розповіли, як удар по крейсеру вплинув на хід війни

Крейсер "Москва", корабель
Крейсер "Москва" до затоплення. Фото: Wikipedia

Удар українських військових по російському крейсеру "Москва" допоміг звільнити острів Зміїний та призвів до інших успіхів у війні. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що атака російського військового корабля з ракетного комплексу "Нептун" також дала можливість:

  • змусити росіян розблокувати судноплавні торговельні шляхи;
  • знизити рівень загроз із акваторії Чорного моря;
  • завдати удару по морально-психологічному стану ворога;
  • запевнити росіян, що деокупація Криму неминуча.

Нагадаємо, рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові знищили флагман чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва". Це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що після знищення "Москви" російський флот змушений ховатися на південь і схід від тимчасово окупованого Криму, а кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому.