Резніков мріє про локацію для дайверів на затонулому крейсері "Москва"

Міністр оборони впевнений, що після перемоги України російський корабель стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів.

Про це Олексій Резніков написав в Facebook, згадавши дату потоплення крейсера "Москва".

"Туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост - "за російський воєнний флот – до дна!" - написав Резніков щодо майбутньої перемоги України.

Міністр зазначив, що українські військові змінили хід історії: 13 квітня 2022 року був останній день домінування російського флоту на Чорному морі, й у підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму, а кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому.

"Доведено у бойових умовах, що зброя «made in Ukraine» здатна впоратися з найскладнішими завданнями і захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це елемент нашої незалежності", - пише Резніков.

Нагадаємо, 12 квітня АО "Укрпошта" випустило рамку з першою воєнною маркою "Русскій воєнний корабль, іді…!". Компанія виставить на продаж 1000 примірників. Одна рамка коштує 1600 грн, з яких 1000 грн спрямують на дрони. Таким чином "Укрпошта" планує зібрати 1 000 000 грн.

13 квітня 2022 року Збройні сили України завдали двох ракетних ударів по ворожому крейсеру "Москва", після чого він затонув. Як пізніше з'ясувалося, це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.