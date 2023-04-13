Резников мечтает о локации для дайверов на затонувшем крейсере "Москва"

Министр обороны уверен, что после победы Украины российский корабль станет одной из популярнейших локаций для дайверов.

Об этом Алексей Резников написал в Facebook, упомянув дату потопления крейсера "Москва".

"Туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост - "за российский военный флот – до дна!" - написал Резников по поводу предстоящей победы Украины.

Министр отметил, что украинские военные изменили ход истории: 13 апреля 2022 года был последний день доминирования российского флота на Черном море, и в итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма, а кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом.

"Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости", - пишет Резников.

Напомним, 12 апреля АО "Укрпочта" выпустило рамку с первой военной маркой "Русский военный корабль, иди…!". Компания выставит на продажу 1000 экземпляров. Одна рамка стоит 1600 грн, из которых 1000 грн направят на дроны. Таким образом, "Укрпочта" планирует собрать 1 000 000 грн.

13 апреля 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва", после чего он затонул. Как позже выяснилось, это был именно тот военный корабль, к которому обращались защитники острова Змеиный.