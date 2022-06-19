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Россия отказывается признавать погибшими членов экипажа крейсера "Москва"
Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти, так как страна-агрессор РФ скрывает реальные потери своих оккупационных войск в войне против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи русских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. 27 членов экипажа среди которых 19 срочников до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева", говорится в сообщении.
Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Как будто он получил такой приказ после взрывов на корабле.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - подчеркивают в разведке.
Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", - отмечают в ГУР МО.
Отметим, в Министерстве обороны России заявляют, что на ракетном крейсере "Москва" погиб 1 человек и пропали без вести 27 членов экипажа.
При этом в стране-агрессоре не говорят, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".
Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.
Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.
В тоже время прокуратура страны-агрессора заявила отцу пропавшего на крейсере "Москва" срочника, что корабль не привлекался к "спецоперации", а сын просто “пропал без вести”.