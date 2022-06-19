Россия отказывается признавать погибшими членов экипажа крейсера "Москва"

Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти, так как страна-агрессор РФ скрывает реальные потери своих оккупационных войск в войне против Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи русских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. 27 членов экипажа среди которых 19 срочников до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева", говорится в сообщении.

Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Как будто он получил такой приказ после взрывов на корабле.

"Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании черноморского флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - подчеркивают в разведке.

Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", - отмечают в ГУР МО.

Отметим, в Министерстве обороны России заявляют, что на ракетном крейсере "Москва" погиб 1 человек и пропали без вести 27 членов экипажа.

При этом в стране-агрессоре не говорят, о том, что корабль был поражен ракетами "Нептун", а только заявляют о "пожаре".

Отметим, ранее СМИ сообщали, что, по словам матери одного из матросов затонувшего судна, в результате инцидента погибли около 40 человек, очень много раненых с оторванными конечностями.

Во время удара по крейсеру "Москва" на корабле находились 510 человек, из них, по украинским данным, россияне смогли эвакуировать только 58 человек.

В тоже время прокуратура страны-агрессора заявила отцу пропавшего на крейсере "Москва" срочника, что корабль не привлекался к "спецоперации", а сын просто “пропал без вести”.