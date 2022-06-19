Росія відмовляється визнавати загиблими членів екіпажу крейсера "Москва"

Соціальна напруга серед родичів росіян, які загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати, оскільки країна-агресор РФ приховує реальні втрати своїх окупаційних військ у війні проти України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Чиновники та спецслужби продовжують змушувати сім'ї російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів. 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків досі вважаються зниклими безвісти. У Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева", - йдеться у повідомленні.

Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який, порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок спробою врятувати саме строковиків. Начебто він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.

"Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ і командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх направляють до групи психологів, медиків та юристів, спеціально створену для приховування інформації про загиблих і зниклих безвісти окупантів-строковиків", - наголошують у розвідці.

Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи, приходять співробітники ФСБ та проводять роз'яснювальну роботу з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, які загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати", - зазначають у ГУР МО.

Зазначимо, у Міністерстві оборони Росії заявляють, що на ракетному крейсері "Москва" загинула 1 особа і зникли безвісти 27 членів екіпажу.

При цьому в країні-агресорі не говорять про те, що корабель був уражений ракетами "Нептун", а лише заявляють про "пожежу".

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що, за словами матері одного з матросів затонулого судна, внаслідок інциденту загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками.

Під час удару по крейсеру "Москва" на кораблі перебували 510 людей, з них, за українськими даними, росіяни змогли евакуювати лише 58 людей.

Водночас прокуратура країни-агресора заявила батькові зниклого на крейсері "Москва" строковика, що корабель не залучався до "спецоперації", а син просто "зник безвісти".