Гуменюк ответила, повлиял ли пожар на нефтебазе в Севастополе на присутствие россиян в море

Российские оккупанты усилили присутствие своих кораблей в Черном море после того, как на нефтебазе в Севастополе произошел масштабный пожар.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью" (Севастопольская бухта - Delo.ua)", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время корабельная группировка существенно тяготеет к Новороссийску. Чаще корабли заходят для пополнения запасов именно туда, а не в бухты Севастополя.

"Самая корабельная группировка сейчас состоит из 10 единиц и маневрирует максимально рассредоточено в районе, который считают для себя пока безопасным, - в Черном море ближе к юго-восточному побережью Крыма. Они пытаются быть подальше от берега, который контролирует Украина и ее дальнобойное оружие", – сообщила Гуменюк.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что взрыв на севастопольской нефтебазе 29 апреля уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Оккупационные же российские "власти" Севастополя заявили, что причиной происшествия стало попадание в резервуары двух украинских дронов.

В ГУР также заявили, что это событие является "Божьей карой, в том числе за убитых гражданских жителей Умани", которая будет долговременной. Жителям оккупированного полуострова посоветовали не находиться в ближайшее время рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами.