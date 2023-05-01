Гуменюк відповіла, чи вплинула пожежа на нафтобазі у Севастополі на присутність росіян у морі

Російські окупанти посилили присутність своїх кораблів у Чорному морі після того, як на нафтобазі у Севастополі сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони свою присутність у Чорному морі посилили, але посилили її в тому сенсі, що почали там маневрувати, майже не заходячи в ті бухти, які вони колись називали "рідною гаванню" (Севастопольська бухта, - Delo.ua)", - зазначила вона.

За її словами, наразі корабельне угруповання суттєво тяжіє до Новоросійська. Найчастіше кораблі заходять для поповнення запасів саме туди, а не в бухти Севастополя.

"Саме корабельне угруповання наразі складається з 10 одиниць і маневрує максимально розосереджено в районі, який вважають для себе поки що безпечним, - у Чорному морі ближче до південно-східного узбережжя Криму. Вони намагаються бути якнайдалі від берега, який контролює Україна та її далекобійна зброя", - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що вибух на севастопольській нафтобазі 29 квітня знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн. Окупаційна ж російська "влада" Севастополя заявила, що причиною події стало влучання в резервуари двох українських дронів.

В ГУР також заявили, що ця подія є "Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані", яка буде довготривалою. Мешканцям окупованого півострову порадили не знаходитися у найближчий час поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора.