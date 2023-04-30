В Севастополі серед окупантів поширилася паніка через пожежу на нафтобазі - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що Севастополі через масштабну пожежу, що сталася напередодні на нафтобазі поблизу Козачої бухти, поширилися панічні настрої.

Як ідеться у ранковому зведенні військових, окупованим містом поширилися чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку стратегічних об’єктів.

"У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії", - сказано в ньому.

В Генштабі вказують, що зазначена нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по цивільних об’єктах в мирних українських містах.У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на самій нафтобазі постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що вибух на севастопольській нафтобазі 29 квітня знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн. Окупаційна ж російська "влада" Севастополя заявила, що причиною події стало влучання в резервуари двох українських дронів.

В ГУР також заявили, що ця подія є "Божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані", яка буде довготривалою. Мешканцям окупованого півострову порадили не знаходитися у найближчий час поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора.