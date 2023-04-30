В Севастополе среди оккупантов возникла паника из-за пожара на нефтебазе - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что в Севастополе из-за масштабного пожара, произошедшего накануне на нефтебазе около Казачьей бухты, распространились панические настроения.

Как говорится в утренней сводке военных, по оккупированному городу распространились слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность стратегических объектов.

"В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в нем.

В Генштабе указывают, что указанная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по гражданским объектам в мирных украинских городах. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на самой нефтебазе пострадавших нет.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что взрыв на севастопольской нефтебазе 29 апреля уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Оккупационные же российские "власти" Севастополя заявили, что причиной происшествия стало попадание в резервуары двух украинских дронов.

В ГУР также заявили, что это событие является "Божьей карой, в том числе за убитых гражданских жителей Умани", которая будет долговременной. Жителям оккупированного полуострова посоветовали не находиться в ближайшее время рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами.