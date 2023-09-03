Кабмин предлагает сделать невозможным признание коллаборантов мертвыми по "документам", выданным оккупантами

Кабинет министров предложит Верховной Раде сделать невозможным государственную регистрацию смерти лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, по "документам", выданным российскими оккупационными администрациями.

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Как сообщили представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, соответствующий законопроект был одобрен на заседании 1 сентября. Он предусматривает изменения как Уголовного процессуального кодекса, так и некоторых других законодательных актов.

Документ предлагает определить особенности уголовного производства в связи с предложенным Кабмином ранее введением процедуры госрегистрации смерти на временно оккупированных территориях Украины на основании "документов", выданных соответствующей оккупационной администрацией РФ.

Таким образом, законопроект является элементом комплексного решения о введении внесудебной (административной) процедуры госрегистрации актов гражданского состояния, состоявшихся на временно оккупированных территориях. Соответствующий законопроект №9069, напомним, был подан в парламент правительством еще 28 февраля, однако до сих пор не рассматривался.

Сейчас же Кабмин хочет дополнить свою инициативу предусмотрением юридического механизма, который убрал бы риски уклонения от уголовной ответственности лиц, скрывающихся от органов следствия и суда, в частности через официальное признания себя мертвыми на основании "документов", выданных оккупационной администрацией на ВОТ.

Предложено, чтобы уголовное производство или заведенные оперативно-розыскные дела в отношении таких лиц закрывались только после подтверждения факта смерти по результатам экспертизы или на основании других доказательств.

В случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности и невозможности подтверждения факта смерти по результатам экспертизы решение о закрытии уголовного производства будет приниматься судом без согласия подозреваемого (обвиняемого).

Также предусмотрено, что в случае аннулирования актовой записи о смерти такого лица досудебное производство подлежит восстановлению. На стадии же судебного разбирательства дела судебное производство по таким обвиняемым будет останавливаться, а в случае аннулирования актовой записи о смерти - подлежать восстановлению.

Отметим, что лица, скрывающиеся от украинского следствия на оккупированных ныне Россией территориях, как правило, являются фигурантами дел о коллаборационной деятельности, реже - государственной измене или посягательства на территориальную целостность Украины.

Указанная же законодательная инициатива была разработана Министерством юстиции, а ее сопровождение осуществлялось в рамках работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий.