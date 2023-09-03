Кабмін пропонує унеможливити визнання колаборантів мертвими за "документами", виданими окупантами

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді унеможливити державну реєстрацію смерті осіб, які переховуються від органів слідства та суду, за "документами", виданими російськими окупаційними адміністраціями.

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Як повідомили представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з реінтеграції окупованих територій, відповідний законопроект було схвалено на засіданні 1 вересня. Він передбачає зміни як до Кримінального процесуального кодексу, так і до деяких інших законодавчих актів.

Документом пропонується визначити особливості кримінального провадження у звʼязку із запропонованим Кабміном раніше запровадженням процедури держреєстрації смерті на тимчасово окупованих територіях України на підставі "документів", виданих відповідною окупаційною адміністрацією РФ.

Таким чином, законопроєкт є елементом комплексного рішення щодо запровадження позасудової (адміністративної) процедури держреєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованих територіях. Відповідний законопроект №9069, нагадаємо, було подано в парламент урядом ще 28 лютого, але він досі не розглядався.

Наразі ж Кабмін хоче доповнити свою ініціативу передбаченням запобіжного юридичного механізму, який би попередив ризики ухилення від кримінальної відповідальності осіб, які переховуються від органів слідства та суду, зокрема через офіційне визнання себе мертвими на підставі "документів", виданих окупаційною адміністрацією на ТОТ.

Запропоновано, щоб кримінальне провадження або заведені оперативно-розшукові справи щодо таких осіб закривалися лише після підтвердження факту смерті за результатами експертизи або на підставі інших доказів.

У разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи та неможливості підтвердження факту смерті за результатами експертизи рішення про закриття кримінального провадження ухвалюватиметься судом без згоди підозрюваного (обвинуваченого).

Також передбачено, що у випадку анулювання актового запису про смерть такої особи досудове провадження підлягатиме відновленню. На стадії ж судового розгляду справи судове провадження щодо таких обвинувачених зупинятиметься, а у випадку анулювання актового запису про смерть - підлягатиме відновленню.

Зазначимо, що особи, які переховуються від українського слідства на окупованих нині Росією територіях, зазвичай є фігурантами справ про колабораційну діяльність, рідше - державну зраду чи посягання на територіальну цілісність Україн.

Зазначена ж законодавча ініціатива була розроблена Міністерством юстиції, а її супроводження здійснювалося в межах роботи Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій.