Кабмин уволил главу Госкосмоса Тафтая

Кабинет министров на заседании 9 декабря уволил Владимира Тафтая с должности главы Государственного космического агентства. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Отметим, что 6 декабря Кабмин утвердил выводы по оценке результатов служебной деятельности в 2022 году государственных служащих категории "А" (руководителей государственных служб и агентств), согласно которой работе Тафтая была дана оценка "негативная".

Он и глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан стали единственными чиновниками такого ранга, получившими негативную оценку правительства. Богдан была уволена сразу же.

До этого ее обвиняли в ряде СМИ в лоббировании интересов Украинской православной церкви, имеющей права широкой автономии в составе Русской православной церкви, против которой, в частности, сейчас ведет активную кампанию Служба безопасности Украины.

Относительно Тафтая и деятельности ГКАУ в этом году также был ряд негативных информповодов, в частности, о выявлении и задержании шпиона в руководстве агентства, который, по утверждению Службы безопасности Украины, сливал секретные данные России. Им оказался Вячеслав Онисько, при этом ранее работавший заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Кроме того, в СМИ критиковали главу ведомства за неэффективность работы, в частности провальность проекта ракетного комплекса "Циклон-4", из-за которого Украина "потеряла миллионы долларов и репутацию".

Напомним, что Тафтай был назначен главой Госкосмоса 24 февраля 2021 без конкурса (они были отменены из-за эпидемии Covid-19), а в августе того года уже победил на соответствующем конкурсе. До этого он с 2020 года работал вице-президентом по корпоративному управлению государственного предприятия "Антонов".

В 2019-2020 годах Тафтай являлся начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности Министерства экономики.

В прошлые годы он был, в частности, заместителем директора по развитию и инновациям Павлоградского механического завода (входит в состав производственного объединения "Южный машиностроительный завод") (2018-2019), менеджером по снабжению и качеству украино-бразильского предприятия "Алькантара Циклон Спейс" (2009-2016) и ведущим специалистом управления развития и инноваций ЮМЗ (2005-2009).