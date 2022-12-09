Кабмін звільнив голову Держкосмосу Тафтая

Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства. Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зазначимо, що 6 грудня Кабмін затвердив висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2022 році державних службовців категорії “А” (керівників державних служб та агентств), згідно якої роботі Тафтая було дано оцінку "негативна".

Він та голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан стали єдиними чиновниками такого рангу, що отримали негативну оцінку уряду. Богдан було звільнено відразу ж.

До того її звинувачували у низці ЗМІ в лобіюванні інтересів Української православної церкви, що має права широкої автономії у складі Руської православної церкви, проти якої зараз, зокрема, веде активну кампанію Служба безпеки України.

Щодо Тафтая та діяльності ГКАУ цього року також була низка негативних інформприводів, зокрема стосовно виявлення та затримання шпигуна у керівництві агентства, який, за твердженнями Служби безпеки України, зливав секретні дані Росії. Ним виявився В’ячеслав Онисько, який при цьому раніше працював заступником голови Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Крім того, у ЗМІ критикували очільника відомства за неефективність роботи, зокрема провальність проекту ракетного комплексу "Циклон-4", через який Україна "втратила мільйони доларів та репутацію".

Нагадаємо, що Тафтай був призначений головою Держкосмосу 24 лютого 2021 року без конкурсу (вони були скасовані через епідемію Covid-19), а у серпні того року вже переміг на відповідному конкурсі. До цього він з 2020 року працював віцепрезидентом з корпоративного управління державного підприємства "Антонов".

В 2019-2020 роках Тафтай був начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Міністерства економіки.

У минулі роки був, зокрема, заступником директора з розвитку та інновацій Павлоградського механічного заводу (входить до складу виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод") (2018-2019), менеджером з постачання і якості україно-бразильського підприємства "Алькантара Циклон Спейс" (2009-2016) та провідним спеціалістом управління розвитку та інновацій ПМЗ (2005-2009).