Действующий глава Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства

Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Он возглавлял его с февраля 2021 года, однако был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Известно, что действующего председателя Госкосмоса назначили главой ведомства в феврале 2021 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности Департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности.

В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.

Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов".

28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.

Ранее глава Госкосмоса Владимир Тафтай отмечал, что одной из ключевых целей украинской космической программы на 5 лет является создание космодрома.

Отметим также, что до конца 2021 года Украина хочет вывести на орбиту собственный спутник — аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)".

Как сообщалось, 22 февраля 2021 года Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства на заместителя его главы Владимира Михеева. Михеев должен был возглавлять агентство до назначения полноценного главы ведомства.

Но уже 24 февраля Кабмин на своем заседании назначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.

До этого данную позицию занимал Михаил Лев.



Напомним, 17 ноября 2020 года правительство уволило председателя Госкосмоса Владимира Усова.