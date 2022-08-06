Установлена личность шпиона из руководящего состава ГКАУ, сливавшего секретные данные РФ, — СМИ

О задержании экс-замглавы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание Украинская Правда . Вероятно, речь может идти о Вячеславе Васильевиче Онисько. Согласно информации СБУ, он был заместителем председателя ГУР МОУ, а затем работал на разных должностях этого ведомства, сообщает издание "Факты".

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В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) в должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУВКС.

"Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская, 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства — на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам" — подтвердил один из работников ГКАУ, по понятным причинам попросивший не называть его имени.

По информации СБУ, которую обнародовала Украинская Правда, "подозреваемый передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине" (источник — УП). Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, обеспечивающим реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, ответственен за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения России в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компании SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Січь-2−30.

Спутник разрабатывал в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ.

Согласно расследованию издания Заборона, Спутник Січь-2−30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские чиновники проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако ее руководящий состав переполнен российскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала в Роскосмосе.

Переговоры о полете при участии посредника Exolaunch осуществлялись тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте от 7 апреля 2021 года.

Таким образом, сообщают "Факты" есть все основания полагать, что подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени имел доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экомики и безопасности Украины.