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Политика
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Кабмин внес законопроект, который позволит лишить Бойко звания Героя Украины

юрий бойко

Кабинет министров предлагает Верховной Раде урегулировать законодательный механизм реализации лишения государственных наград Украины и других форм отличия. Соответствующий законопроект №8407-2 был внесен в парламент 10 февраля. Впрочем, текст документа пока не опубликован.

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Как сообщил, в свою очередь, представитель правительства в Раде Тарас Мельничук, он предусматривает внесение изменений в статью 16 закона о государственных наградах, предусматривающие, что лишение таких наград происходит в случае применения к лицу санкции, предусмотренной подпунктом 24 части 1 статьи 4 закона о санкциях или в случае совершения особо тяжкого преступления.

Пока же лишить госнаград можно только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление по представлению суда в случаях, предусмотренных законом. Таким образом, существует коллизия между двумя законами, поскольку указанная санкция, априори являющаяся внесудебным инструментом, фактически разрешена одним законом и запрещена другим.

При этом Мельничук указал, что правительственный законопроект имеет целью установление возможности лишения государственных наград "за особо тяжкие преступления". Однако предусматривает ли предложенная формулировка сохранение лишения наград и за тяжкие преступления, он не уточнил. Кроме того, Кабмин предлагает прописать положение, согласно которому лицо теряет право на льготы в случае лишения его госнаград.

Напомним, что вопрос относительно этой юридической коллизии был поднят из-за инициативы о лишении звания Героя Украины депутата Рады Юрия Бойко (группа "Платформа за жизнь и мир"). Соответствующая электронная петиция на сайте президента в конце прошлого года набрала необходимые 25 тысяч голосов, и Владимир Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос правительству, которое и инициировало решение вопроса указанным образом.

Бойко получил звание Героя Украины согласно указу президента Леонида Кучмы №978 от 22 августа 2004 года "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетний самоотверженный труд".

Автор:
Тимофей Беспятов