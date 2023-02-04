Зеленский намекнул, что лишил гражданства ряд "тех, кто на стороне агрессора"

Президент Владимир Зеленский сообщил о принятии 4 февраля определенных решений в отношении лиц, находящихся, по его словам, в текущей войне на стороне России. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора", - сказал глава государства.

Он также сообщил о поступлении от Службы безопасности Украины представлений относительно лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. По словам Зеленского, уже 5 февраля будет сделан "еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений" Совета национальной безопасности и обороны.

"И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права воспользоваться свободным миром ради своих интересов", - добавил Зеленский.

Других подробностей на этот счет глава государства в обращении не сообщил. Отметим, что по состоянию на 20:40 субботы на сайте президента решения за 4 февраля не публиковались.

В свою очередь, как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, решения президента касаются лишения украинского гражданства, в частности, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, экс-главы СБУ Александра Якименко, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Напомним при этом, что 10 января Зеленский сообщил, что лишил украинского гражданства внефракционных депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина (были избраны от запрещенной ныне партии "Оппозиционная платформа – За жизнь") и Андрея Деркача (избран как мажоритарщик-самовыдвиженец).

Лишение их гражданства привело к лишению их депутатских мандатов в парламенте уже 11 января. Сам Зеленский после этого заявил, что политики и священники, у которых выявят второе гражданство, которое будет российским, будут лишены украинского "и должны жить в РФ".