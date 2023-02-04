Зеленський натякнув, що позбавив громадянства низки "тих, хто на боці агресора"

Президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення 4 лютого певних рішень щодо осіб, які, за його словами, знаходяться у поточній війні на боці Росії. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора", - сказав глава держави.

Він також повідомив про надходження від Служби безпеки України подань щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства. За словами Зеленського, вже 5 лютого буде зроблений "іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень" Ради національної безпеки та оборони.

"І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", - додав Зеленський.

Інших подробиць з цього приводу глава держави у зверненні не повідомив. Зазначимо, що станом на 20:40 суботи на сайті президента рішення за 4 лютого не публікувалися.

В свою чергу, як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, рішення президента стосуються позбавлення українського громадянства, зокрема, ексголови Адміністрації президента Андрія Клюєва, ексголови СБУ Олександра Якименка, ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника та ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Нагадаємо при цьому, що 10 січня Зеленський повідомив, що позбавив українського громадянства позафракційних депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (були обрані від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" та Андрія Деркача (обраний як мажоритарник-самовисуванець).

Позбавлення їхнього громадянства призвело до позбавлення їх депутатських мандатів у парламенті вже 11 січня. Сам Зеленський після цього заявив, що політики та священники, у яких виявлять друге громадянство, яке буде російським, будуть позбавлені українського "і мають жити у РФ".