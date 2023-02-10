Кабмін вніс законопроект, що дозволить позбавити Бойка звання Героя України

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді врегулювати законодавчий механізм реалізації позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Відповідний законопроект №8407-2 було внесено до парламенту 10 лютого. Втім, текст документу наразі не опубліковано.

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Як повідомив, в свою чергу, представник уряду в Раді Тарас Мельничук, він передбачає внесення змін до статті 16 закону про державні нагороди, якими передбачачити, що позбавлення таких нагород відбувається у разі застосування до особи санкції, передбаченої підпунктом 24 частини 1 статті 4 закону про санкції або у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Наразі ж позбавити держнагород можна лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом. Таким чином, існує колізія між двома законами, оскільки зазначена санкція, що апріорі є позасудовим інструментом, фактично дозволена одним законом і заборонена іншим.

При цьому Мельничук вказав, що урядовий законопроект має на меті встановлення можливості позбавлення державних нагород "за особливо тяжкі злочини". Однак чи передбачає запропоноване формулювання збереження позбавилення нагород і за тяжкі злочини, він не уточнив. Крім того, Кабмін пропонує прописати положення, згідно з яким особа втрачає право на пільги у разі позбавлення її держнагород.

Нагадаємо, що питання щодо цієї юридичної колізії було піднято через ініціативу про позбавлення звання Героя України депутата Ради Юрія Бойка (група "Платформа за життя та мир"). Відповідна електронна петиція на сайті президента в кінці минулого року набрала необхідні 25 тисяч голосів, і Володимир Зеленський доручив розглянути це питання уряду, який і ініціював вирішення питання вказаним чином.

Бойко ж отримав звання Героя України згідно указу президента Леоніда Кучми №978 від 22 серпня 2004 року "за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу та багаторічну самовіддану працю".