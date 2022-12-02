Как можно судится в США против РФ? Аспекты иммунитета

Сегодня одна из ключевых дискуссий в мире – о компенсациях Украине. В какой форме возможны эти компенсации? Какие инструменты возможны? Когда жертвы войны смогут получить компенсации?

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Поделюсь с Вами мыслями, основанными на моей работе с юристами США по формированию исков против РФ от Украинского бизнеса в юрисдикции США.

Почему речь идет об исках в США? В США замороженные активы РФ исчисляются миллиардами. Сейчас эти активы заморожены, но потенциально могут быть переданы жертвам в Украине.

Были ли прецеденты в истории? Конечно, приведу несколько примеров.

Иран: Есть много исков против Ирана, которые были возбуждены в связи с терроризмом. Вашингтон назвал это «бесконечной борьбой за исполнение приговоров против Ирана». В отношении судебного разбирательства по делу о терроризме в Исламской Республике Иран, 659 F.Supp. 2d 31, 49 (DDC 2009).

• Дело Флатоу – первое решение по делу о терроризме. Подано 26 февраля 1997 г. Судебное решение на сумму 247,5 млн долларов вынесено 11 марта 1998 г. согласно протоколу, по состоянию на 4 декабря 2021 г. истцы получили 22 млн долларов, и все еще пытаются получить оставшуюся сумму.

• Судя по зарегистрированным случаям, ни один истец в связи с терроризмом в Иране еще не получил полной компенсации.

• В заключении от 2009 года (Вашингтон, округ Колумбия), обобщается статус различных дел. Суд говорит: «Вместо того, чтобы найти справедливость, большинство этих истцов вынесли неисполнимые судебные решения. Они столкнулись с годами дорогостоящих, эмоционально истощающих и отнимающих много времени судебных разбирательств после вынесения приговора. Им часто противостояла исполнительная власть, и их борьба редко приводила к положительным результатам».

Венесуэла

• Это дело было возбуждено по компоненту коммерческой деятельности.

• Жалоба подана 15 октября 2012 года.

• 10 мая 2018 г. Одиннадцатый округ подтвердил постановление судьи Хака об отклонении ходатайства об отклонении.

• Дело все еще находится в стадии судебного разбирательства, оно еще не передано в суд и не было разрешено на сегодняшний день, десять лет спустя.

Куба/Хелмс Бертон

• Дело Havana Docks Corporation против Carnival Corporation было подано 2 мая 2019 г.

• Судья Блум отклонил решение в порядке упрощенного судопроизводства 21 марта 2022 г.

• Дело все еще находится в стадии судебного разбирательства, посредничество не увенчалось успехом, и дело, похоже, будет передано в суд.

Дело против ФАРК

• В 2009 г. в штате Мэриленд, и штате Флорида, подан иск в соответствии с Законом о защите жертв пыток («TVPA»), 15 июня 2010 г. суд вынес заочное решение.

• 12 февраля 2019 г. Истцы зарегистрировали иностранное судебное решение в SD Fla.

• Все еще есть попытки взыскать с суда (дело находится на рассмотрении судьи Скола).

Проанализировав эти иски, можно сказать что перспектив мало. Но – нет. Решением может стать признание того, что Россия - государство спонсор терроризма. Это открывает процедуру снятия иммунитета, а, следовательно, и начало судов и взысканий.

Во всем есть исключения.

• Раздел 1605A FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act, 1976, - ред.), - ред.), содержащий исключение в отношении терроризма , имеет «широкую обратную силу». В отношении судебного разбирательства по делу о терроризме в Исламской Республике Иран, 659 F. Supp. 2d 31, 37 (округ Колумбия, 2009 г.).

• Раздел 1609 предусматривает, что имущество в Соединенных Штатах иностранного государства не подлежит аресту и конфискации, за исключением определенных обстоятельств, включая такие как: отказ от прав; имущество используется или использовалось для деятельности, на которой основан иск; исполнение относится к судебному решению, устанавливающему права на имущество, полученное в нарушение международного права; судебное решение касается требования, в отношении которого иностранное государство не имеет иммунитета в соответствии с исключением, касающимся терроризма .

Вот почему так важна работа над законопроектами, связанными с Россией как государством спонсором терроризма. Мы продолжаем эту работу в Вашингтоне. В следующих блогах опишу кратко о возможных категориях исков и почему первые иски будут от бизнеса.

На данный момент в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: