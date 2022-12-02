Як можна позиватися у США проти РФ? Аспекти імунітету

Сьогодні одна із ключових дискусій у світі – про компенсації Україні. У якій формі та чи можливі ці компенсації? Які інструменти доступні? Коли жертви війни зможуть отримати компенсацію?

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Поділюсь з Вами думками, що ґрунтуються на моїй роботі з юристами США щодо формування позовів проти РФ від Українського бізнесу в юрисдикції США.

Чому йдеться про позови у США? У США заморожені активи РФ вимірюються мільярдами. Наразі ці активи заморожені, але потенційно можуть бути передані жертвам в Україні.

Чи були прецеденти в історії? Звісно, наведу кілька прикладів.

Іран: Є багато позовів проти Ірану, які були порушені через тероризм. Вашингтон назвав це "нескінченною боротьбою за виконання вироків проти Ірану". Щодо судового розгляду у справі про тероризм в Ісламській Республіці Іран, 659 F . Supp . 2 d 31, 49 ( DDC 2009).

• Справа Флатоу – перше рішення у справі про тероризм. Подано 26 лютого 1997 р. Судове рішення на суму 247,5 млн доларів винесено 11 березня 1998 р. згідно з протоколом, станом на 4 грудня 2021 р. позивачі отримали 22 млн доларів, і все ще намагаються отримати суму, що залишилася.

• Судячи з зареєстрованих випадків, жоден позивач у зв'язку з тероризмом в Ірані ще не отримав повної компенсації.

• Наприкінці 2009 року (Вашингтон, округ Колумбія) узагальнюється статус різних справ. Суд каже: «Замість знайти справедливість більшість цих позивачів винесли нездійсненні судові рішення. Вони зіткнулися з роками дорогих, судових розглядів, що емоційно виснажують і забирають багато часу після винесення вироку. Їм часто протистояла виконавча влада, і їхня боротьба зрідка призводила до позитивних результатів».

Венесуела

• Ця справа була порушена за компонентом комерційної діяльності.

• Скаргу подано 15 жовтня 2012 року.

• 10 травня 2018 р. Одинадцятий округ підтвердив ухвалу судді Хака про відхилення клопотання про відхилення.

• Справа все ще перебуває в стадії судового розгляду, вона ще не передана до суду і не була дозволена на сьогоднішній день, через десять років.

Куба/Хелмс Бертон

• Справа Havana Docks Корпорація проти Carnival Corporation - позов було подано 2 травня 2019 р.

• Суддя Блум відхилив рішення у порядку спрощеного судочинства 21 березня 2022 р.

• Справа все ще перебуває на стадії судового розгляду, посередництво не увінчалося успіхом, і справа, схоже, буде передана до суду.

Справа проти ФАРК

• У 2009 р. у штаті Меріленд та Флорида подано позов відповідно до Закону про захист жертв тортур ( TVPA ), 15 червня 2010 р. суд виніс заочне рішення.

• 12 лютого 2019 р. Позивачі зареєстрували іноземне судове рішення у SD Fla .

• Досі є спроби стягнути з суду (справа перебуває на розгляді судді Скола).

Проаналізувавши ці позови, можна сказати, що перспектив мало. Але немає. Рішенням може стати визнання, що Росія - держава спонсор тероризму. Це відкриває процедуру зняття імунітету, отже, і початок судів і стягнень.

У всьому є винятки.

• Розділ 1605 A FSIA ( Foreign Sovereign Immunities Act, 1976, - ред. ), - ред.), містить виняток щодо тероризму має «широку зворотну силу». Щодо судового розгляду у справі про тероризм в Ісламській Республіці Іран, 659 F . Supp . 2 d 31, 37 (округ Колумбія, 2009 р.).

• Розділ 1609 передбачає, що майно у Сполучених Штатах іноземної держави не підлягає арешту та конфіскації, за винятком певних обставин, включаючи такі як: відмова від прав; майно використовується або використовувалося для діяльності, на якій ґрунтується позов; виконання відноситься до судового рішення, що встановлює права на майно, отримане з порушенням міжнародного права; судове рішення стосується вимоги, щодо якої іноземна держава не має імунітету відповідно до винятку, що стосується тероризму. .

Ось чому така важлива робота над законопроектами, пов'язаними з Росією як державою спонсором тероризму. Ми продовжуємо цю роботу у Вашингтоні. У наступних блогах опишу коротко про можливі категорії позовів і чому перші позови будуть від бізнесу.

На даний момент до американського списку держав-спонсорів тероризму входять чотири країни: