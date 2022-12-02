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Як можна позиватися у США проти РФ? Аспекти імунітету
Сьогодні одна із ключових дискусій у світі – про компенсації Україні. У якій формі та чи можливі ці компенсації? Які інструменти доступні? Коли жертви війни зможуть отримати компенсацію?
Поділюсь з Вами думками, що ґрунтуються на моїй роботі з юристами США щодо формування позовів проти РФ від Українського бізнесу в юрисдикції США.
Чому йдеться про позови у США? У США заморожені активи РФ вимірюються мільярдами. Наразі ці активи заморожені, але потенційно можуть бути передані жертвам в Україні.
Чи були прецеденти в історії? Звісно, наведу кілька прикладів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Іран: Є багато позовів проти Ірану, які були порушені через тероризм. Вашингтон назвав це "нескінченною боротьбою за виконання вироків проти Ірану". Щодо судового розгляду у справі про тероризм в Ісламській Республіці Іран, 659 F . Supp . 2 d 31, 49 ( DDC 2009).
• Справа Флатоу – перше рішення у справі про тероризм. Подано 26 лютого 1997 р. Судове рішення на суму 247,5 млн доларів винесено 11 березня 1998 р. згідно з протоколом, станом на 4 грудня 2021 р. позивачі отримали 22 млн доларів, і все ще намагаються отримати суму, що залишилася.
• Судячи з зареєстрованих випадків, жоден позивач у зв'язку з тероризмом в Ірані ще не отримав повної компенсації.
• Наприкінці 2009 року (Вашингтон, округ Колумбія) узагальнюється статус різних справ. Суд каже: «Замість знайти справедливість більшість цих позивачів винесли нездійсненні судові рішення. Вони зіткнулися з роками дорогих, судових розглядів, що емоційно виснажують і забирають багато часу після винесення вироку. Їм часто протистояла виконавча влада, і їхня боротьба зрідка призводила до позитивних результатів».
Венесуела
• Ця справа була порушена за компонентом комерційної діяльності.
• Скаргу подано 15 жовтня 2012 року.
• 10 травня 2018 р. Одинадцятий округ підтвердив ухвалу судді Хака про відхилення клопотання про відхилення.
• Справа все ще перебуває в стадії судового розгляду, вона ще не передана до суду і не була дозволена на сьогоднішній день, через десять років.
Куба/Хелмс Бертон
• Справа Havana Docks Корпорація проти Carnival Corporation - позов було подано 2 травня 2019 р.
• Суддя Блум відхилив рішення у порядку спрощеного судочинства 21 березня 2022 р.
• Справа все ще перебуває на стадії судового розгляду, посередництво не увінчалося успіхом, і справа, схоже, буде передана до суду.
Справа проти ФАРК
• У 2009 р. у штаті Меріленд та Флорида подано позов відповідно до Закону про захист жертв тортур ( TVPA ), 15 червня 2010 р. суд виніс заочне рішення.
• 12 лютого 2019 р. Позивачі зареєстрували іноземне судове рішення у SD Fla .
• Досі є спроби стягнути з суду (справа перебуває на розгляді судді Скола).
Проаналізувавши ці позови, можна сказати, що перспектив мало. Але немає. Рішенням може стати визнання, що Росія - держава спонсор тероризму. Це відкриває процедуру зняття імунітету, отже, і початок судів і стягнень.
У всьому є винятки.
• Розділ 1605 A FSIA ( Foreign Sovereign Immunities Act, 1976, - ред. ), - ред.), містить виняток щодо тероризму має «широку зворотну силу». Щодо судового розгляду у справі про тероризм в Ісламській Республіці Іран, 659 F . Supp . 2 d 31, 37 (округ Колумбія, 2009 р.).
• Розділ 1609 передбачає, що майно у Сполучених Штатах іноземної держави не підлягає арешту та конфіскації, за винятком певних обставин, включаючи такі як: відмова від прав; майно використовується або використовувалося для діяльності, на якій ґрунтується позов; виконання відноситься до судового рішення, що встановлює права на майно, отримане з порушенням міжнародного права; судове рішення стосується вимоги, щодо якої іноземна держава не має імунітету відповідно до винятку, що стосується тероризму. .
Ось чому така важлива робота над законопроектами, пов'язаними з Росією як державою спонсором тероризму. Ми продовжуємо цю роботу у Вашингтоні. У наступних блогах опишу коротко про можливі категорії позовів і чому перші позови будуть від бізнесу.
На даний момент до американського списку держав-спонсорів тероризму входять чотири країни:
- Куба (у 1982—2015 роках, потім виключена зі списку при Бараку Обамі, адміністрація якого послабила американські санкції проти Куби, і знову повернута до цього переліку 2021 року, за вісім днів до закінчення повноважень Дональда Трампа)
- КНДР (у 1988—2008 роках, потім була виключена після домовленості про допуск інспекторів МАГАТЕ на всі заявлені агентством ядерні об'єкти, і знову повернулася до списку 2017 року)
- Іран (з 1984 року)
- Сирія (з 1979 року)