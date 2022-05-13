Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасли людей из "Азовстали"

Второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к руководителям стран мира, чтобы помочь спасти жизнь гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Соответствующее обращение опубликовал Петр Порошенко в Facebook.

"Мы обращаемся к руководителям стран мира. В государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также в ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", - заявил пятый президент.

Также президенты призвали каждого приобщиться ради спасения жизни защитников. В частности, Порошенко предложил властям присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" рядом с международными и украинскими представителями власти и лично принять участие в реализации этой процедуры.

Напомним, Украина ведет очень сложные переговоры по эвакуации тяжело раненых бойцов из "Азовстали" в Мариуполе в обмен на пленных россиян. Речь идет о 38 украинских военных.

11 мая украинское правительство предложило РФ обменять российских пленных на украинских защитников, которые сейчас находятся на металлокомбинате "Азовсталь". В то же время, Россия блокирует все предложенные варианты по эвакуации военных из "Азовстали".