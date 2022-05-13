Кучма, Ющенко та Порошенко закликали світ врятували людей з "Азовсталі"

Другий, третій та п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, щоб допомогти врятувати життя цивільних та військових із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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Відповідне звернення опублікував Петро Порошенко у Facebook.

"Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН. Просимо всіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя громадянських та військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами, - заявив п'ятий президент.

Також президенти закликали кожного долучитись заради порятунку життя захисників. Зокрема, Порошенко запропонував владі приєднатися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поруч із міжнародними та українськими представниками влади та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.

Нагадаємо, Україна веде дуже складні переговори щодо евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" в Маріуполі в обмін на полонених росіян. Йдеться про 38 українських військових.

11 травня український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають на металокомбінаті "Азовсталь". Водночас Росія блокує всі запропоновані варіанти з евакуації військових з "Азовсталі".