Линия фронта в Бахмуте проходит по реке в центре города, - разведка Британии

Российские захватчики взяли под контроль почти всю восточную часть Бахмута в Донецкой области, однако украинские силы закрепились на западе города.

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Об этом сообщила разведка Британии.

За последние четыре дня силы ЧВК "Вагнера" взяли под свой контроль почти всю восточную часть Бахмута и линия фронта теперь проходит вдоль реки Бахмутка.

Украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, которая проходит с севера на юг через полосу открытого грунта шириной 200-800 м между городской застройкой.

В разведке Британии отмечают, что поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в зону поражения, что, вероятно, создаст большие трудности для "вагнеровцев", пытающихся продолжить фронтальное наступление на запад.

"Однако украинские войска и их линии поставок на западе остаются уязвимыми к продолжающимся попыткам России обойти защитников с севера и юга", - подчеркивают в разведке Британии.

Как сообщают аналитики "Института изучения войны", российские силы добились успехов в Бахмуте и по состоянию на 10 марта зачищают восточную часть города.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 марта, видно, что российские силы продвинулись на новые позиции на северо-западе Бахмута в пределах 800 метров от завода "АЗОМ"", - говорится в сообщении.

Ранее в разведке Британии сообщали, что оборона Бахмута Донецкой области продолжает истощать силы украинских защитников и российских оккупантов.

В "Институте изучения войны" накануне заявили, что у РФ нет достаточного количества ресурсов, чтобы продолжать наступление в случае захвата Бахмута.