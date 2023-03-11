Лінія фронту в Бахмуті проходить по річці в центрі міста, - розвідка Британії

Російські загарбники взяли під контроль майже всю східну частину Бахмута на Донеччині, проте українські сили закріпилися на заході міста.

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Про це повідомила розвідка Британії.

Зазначається, що за останні чотири дні сили ПВК "Вагнера" взяли під свій контроль майже всю східну частину Бахмута і лінія фронту тепер проходить вздовж річки Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, яка проходить з півночі на південь через смугу відкритого ґрунту шириною 200-800 м між міською забудовою.

У розвідці Британії зауважують, що оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на зону ураження, що, ймовірно, створить великі труднощі для “вагнерівців”, які намагаються продовжити фронтальний наступ на захід.

"Проте українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до продовжуваних спроб Росії обійти захисників з півночі та півдня", - підкреслюють в розвідці Британії.

Як повідомляють аналітики "Інституту вивчення війни", російські сили досягли успіхів у Бахмуті і станом на 10 березня зачищають східну частину міста.

"На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 березня, видно, що російські сили просунулися на нові позиції на північному заході Бахмута в межах 800 метрів від заводу "АЗОМ", - йдеться у повідомленні.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що оборона Бахмута Донецької області продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських окупантів.

В "Інституті вивчення війни" напередодні заявили, що РФ не має достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту.