Маляр рассказала, скольких военнослужащих освободили из русского плена с начала полномасштабной войны

Координационный штаб по обращению с военнопленными ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2 235 человек.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что обмен и обращение с военнопленными – это еще одно доказательство цивилизованности Украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны.

По ее словам, Украина с 24 февраля 2022 впервые с начала войны, то есть с 2014, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

Для этого еще весной 2022 года были оперативно приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными.

По ее словам, процесс обмена открытым и прозрачным ровно на столько, на сколько это позволяет безопасность. Маляр подчеркнула, что тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы, поэтому сказать здесь можно немного.

130 украинских защитников удалось освободить из российского плена на Пасху. Обмен пленными проходил в течение последних дней в несколько этапов.

Напомним, Украина 24 марта в одностороннем порядке передала России пятерых тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку.

Россия в ответ на это 3 апреля вернула Украине пятерых тяжелораненых украинцев.