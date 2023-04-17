Маляр розповіла, скількох військовослужбовців звільнили з російського полону з початку повномаштабної війни

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни.

За її словами, Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

Для цього, ще весною 2022 року були оперативно прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

За її словами, процес обміну є відкритим і прозорин рівно на стільки, на скільки це дозволяє безпека. Маляр наголосила, що тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи, тому сказати тут можна небагато.

130 українських Оборонців вдалося визволити з російського полону на Великдень. Обмін полоненими відбувався впродовж останніх днів у декілька етапів.

Нагадаємо, Україна 24 березня в односторонньому порядку передала Росії п’ятьох важкопоранених та важкохворих полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.

Росія у відповідь на це 3 квітня повернула Україні п’ятьох важкопоранених українців.