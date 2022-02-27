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Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что столица в окружении

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что столица в окружении
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: 24 Канал

Кличко призвал доверять информации только из официальных источников. 

Мэр столицы Виталий Кличко в своем видеообращении к украинцам сообщил, что информацию, которую распространили российские интернет-издания, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна, — фейк. 

"Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в Instagram", — говорит Кличко. 

По его словам, вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна. 

Он призвал доверять информации только из официальных источников. 

"Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", — заявил мэр столицы. 

Напомним, что Лукашенко пообещал Зеленскому, что во время переговоров вся военная техника, размещенная на территории Беларуси, будет стоять на месте.