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Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про те, що столиця в оточенні

Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про те, що столиця в оточенні
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: 24 Канал

Кличко закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Мер столиці Віталій Кличко у своєму відеозверненні до українців повідомив, що інформацію, яку поширили російські Інтернет-видання, що Київ нібито оточений та евакуація людей неможлива, – фейк.

"Росія продовжує воювати проти України не лише військовою зброєю, а й інформаційно. Створюють фальшиві сторінки представників влади, маніпулюють інформацією, створюючи якісь легенди. Сьогодні створили клон моєї сторінки у Instagram", — каже Кличко.

За його словами, увечері російські Інтернет-видання поширили інформацію з посиланням на нього, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива.

Він закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.

"Не вірте брехні! Довіряйте інформацію лише з офіційних джерел", — заявив мер столиці.

Нагадаємо, що Лукашенко пообіцяв Зеленському, що під час переговорів вся військова техніка, розміщена на території Білорусі, стоятиме на місці.