МИД Румынии высылает из страны 50 сотрудников российского посольства

Румынские власти решили сократить дипломатический и техническо-административный персонал Российской Федерации в Румынии. Число послов ограничат до уровня представительства Румынии в РФ. У России есть 30 дней для выполнения решения румынской стороны.

Данное заявление было опубликовано 8 июня на сайте ведомства.

Согласно решению румынских властей, Россия должна сократить количество должностей в Румынии на 51 должность – то есть оставить 21 дипломата и 30 техническо-административных работников.

Сообщается, что выбор сокращенных должностей и людей, которые должны будут покинуть Румынию, на этом этапе должна решить Российская Федерация, соблюдая ограничения, связанные с каждой категорией.

В МИД отметили, что этот шаг "отражает нынешний уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после развязывания РФ агрессивной войны против Украины".

Ранее стало известно, что Норвегия высылает 15 дипломатов российского посольства, подозреваемых в шпионаже под прикрытием дипломатических должностей. В апреле 2022 года Норвегия уже выслала троих россиян.

В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.