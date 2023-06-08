МЗС Румунії висилає із країни 50 співробітників російського посольства

Румунська влада вирішила скоротити дипломатичний і технічно-адміністративний персонал Російської Федерації в Румунії. Кількість послів обмежать до рівня представництва Румунії в РФ. У Росії є 30 днів для виконання рішення румунської сторони.

Дана заява була опублікована 8 червня на сайті відомства.

Згідно з рішенням румунської влади, Росія повинна скоротити кількість посад в Румунії на 51 посаду - тобто залишити 21 дипломата і 30 технічно-адміністративних працівників.

Повідомляється, що вибір посад, які будуть скорочені, і людей, які повинні будуть залишити Румунію, на цьому етапі має вирішити Російська Федерація, дотримуючись обмежень, пов’язаних з кожною категорією.

У МЗС зазначили, що цей крок "відображає нинішній рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після розв'язання РФ агресивної війни проти України".

Раніше стало відомо, що Норвегія висилає 15 дипломатів російського посольства, яких підозрюють у шпигунстві під прикриттям дипломатичних посад. У квітні 2022 року Норвегія вже вислала трьох росіян.

Цього року Естонія, Нідерландита Австрія також вислали російських дипломатів.