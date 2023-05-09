МИД Украины жестко отреагировал на визит лидеров Армении и стран Средней Азии к Путину

Министерство иностранных дел Украины считает аморальным и недружественным шагом со стороны премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана их участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий", - указывают дипломаты.

Они также добавляют, что в ночь перед упомянутым собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить, как говорят в министерстве, еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле.

Кроме того, в МИД обращают внимание на то, что участникам мероприятия в Москве была продемонстрирована российская военная техника, "которая уже десятый год участвует" в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине и проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве не конкретизируют, какое именно мероприятие прошло в Москве, однако указывают, что народы Центральной Азии и Кавказа "внесли неоценимый вклад" в победу над нацизмом 78 лет назад.

"Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - говорится в заявлении.

Напомним, что на параде, устроенном во вторник в Москве по случаю Дня победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, из иностранных лидеров присутствовали только упомянутые лидеры стран бывшего СССР, а также не упомянутый украинским МИДом фактический руководитель Беларуси Александр Лукашенко.