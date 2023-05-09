МЗС України жорстко відреагувало на візит лідерів Вірменії та країн Середньої Азії до Путіна

Міністерство закордонних справ України вважає аморальним та недружнім кроком з боку прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану їхню участь в заході на Червоній площі в Москві 9 травня. Про це йдеться у заяві відомства.

"Під час заходу президент РФ Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій", - вказують дипломати.

Вони також додають, що у ніч перед згаданим зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти, як кажуть у міністерстві, ще більше смертей та завдати ще більше руйнувань на українській землі.

Крім того, в МЗС звертають увагу на те, що учасникам заходу в Москві була продемонстрована російська військова техніка, "яка вже десятий рік поспіль бере участь" в неспровокованій агресивній війні Росії проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

В міністерстві не конкретизують, який саме захід відбувся у Москві, але вказують, що народи Центральної Азії та Кавказу "внесли неоціненний вклад" в перемогу над нацизмом 78 років тому.

"Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - сказано в заяві.

Нагадаємо, що на параді, влаштованому у вівторок в Москві з нагоди Дня перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, з іноземних лідерів були присутні лише згадані лідери країн колишнього СРСР, а також не згадуваний українським МЗС фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко.