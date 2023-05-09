Проти РФ розв'язана справжня війна: що сказав Путін у своїй промові на 9 травня

Сьогодні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін виліз зі свого бункера та виступив на параді до 9 травня. Промова російського диктатора була дуже короткою та не містила жодних нових тез, а лише повторювала раніше заявлені кремлівські наративи

Так, Путін заявив, що проти Росії знову розв'язана справжня війна, але РФ "захистить себе та Донбас", який за більше ніж пів року країна-агресор зруйнувала майже вщент.

Як зазначив Путін, для РФ "немає недружніх ворожих народів ні на Заході, ні на Сході", і начебто країна-агресор хоче мирного майбутнього, забуваючи про те, що майже щодня армія РФ вбиває цивільних українців та знищує міста та села.

Путін очікувано звинуватив Захід у русофобії та націоналізмі, порівнявши їх з нацистами, і заявив, що вони готують "новий похід на Росію", в якому Україна стала "розмінною монетою".

Весь парад з усіма промовами тривав лише 45 хвилин. Літаки випускати не наважилися, незважаючи на чудову погоду, побоюючись, щоб раптом ніякі дрони не прилетіли.

Нагадаємо, до Путіна приїхали на парад президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, Туркменістану, адже російський диктатор намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян прилетіли до Москви для участі у параді.

Зауважимо, у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України.

Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

Раніше у британській розвідці зауважували, що повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні, адже вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.