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Против РФ развязана настоящая война: что сказал Путин в своей речи на 9 мая
Сегодня лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вылез из своего бункера и выступил на параде к 9 мая. Речь российского диктатора была очень короткой и не содержала никаких новых тезисов, а лишь повторяла ранее заявленные кремлевские нарративы.
Так, Путин заявил, что против России снова развязана настоящая война, но РФ "защитит себя и Донбасс", который за более чем пол года страна-агрессор разрушила почти до основания.
Как отметил Путин, для РФ "нет недружественных вражеских народов ни на Западе, ни на Востоке", и вроде бы страна-агрессор хочет мирного будущего, забывая о том, что почти каждый день армия РФ убивает гражданских украинцев и уничтожает города и села.
Путин ожидаемо обвинил Запад в русофобии и национализме, сравнив их с нацистами, и заявил, что они готовят "новый поход на Россию", в котором Украина стала "разменной монетой".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Весь парад со всеми речами длился всего 45 минут. Самолеты выпускать не решились, невзирая на прекрасную погоду, опасаясь, чтобы вдруг никакие дроны не прилетели.
Напомним, к Путину приехали на парад президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, Туркменистана, ведь российский диктатор пытается использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии.
Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян прилетели в Москву для участия в параде.
Заметим, во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.
Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.
Ранее в британской разведке отмечали, что сообщения об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине, ведь чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь оккупационных российских войск.