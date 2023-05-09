Против РФ развязана настоящая война: что сказал Путин в своей речи на 9 мая

Сегодня лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вылез из своего бункера и выступил на параде к 9 мая. Речь российского диктатора была очень короткой и не содержала никаких новых тезисов, а лишь повторяла ранее заявленные кремлевские нарративы.

Так, Путин заявил, что против России снова развязана настоящая война, но РФ "защитит себя и Донбасс", который за более чем пол года страна-агрессор разрушила почти до основания.

Как отметил Путин, для РФ "нет недружественных вражеских народов ни на Западе, ни на Востоке", и вроде бы страна-агрессор хочет мирного будущего, забывая о том, что почти каждый день армия РФ убивает гражданских украинцев и уничтожает города и села.

Путин ожидаемо обвинил Запад в русофобии и национализме, сравнив их с нацистами, и заявил, что они готовят "новый поход на Россию", в котором Украина стала "разменной монетой".

Весь парад со всеми речами длился всего 45 минут. Самолеты выпускать не решились, невзирая на прекрасную погоду, опасаясь, чтобы вдруг никакие дроны не прилетели.

Напомним, к Путину приехали на парад президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, Туркменистана, ведь российский диктатор пытается использовать парад 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать влияние России в Центральной Азии.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никола Пашинян прилетели в Москву для участия в параде.

Заметим, во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.

Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.

Ранее в британской разведке отмечали, что сообщения об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине, ведь чествование погибших предыдущих поколений может легко перетекнуть в разоблачение масштабов последних потерь оккупационных российских войск.