Минэкологии разработало методику оценки ущерба, причиненного Россией окружающей среде

Ущерб, нанесенный украинской земле и почвам Россией, будет рассчитываться по специальной методике, разработанной Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Как сообщает пресс-служба Минэкологии, эти расчеты в дальнейшем будут использованы в судах для взыскания убытков с оккупанта.

В Кабмине отмечают, что методика определения размера ущерба, нанесенного земле и почвам, вступает в силу сегодня, 22 апреля.

Она была утверждена приказом Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов 4 апреля под № 167.

Согласно методике почвы считаются загрязненными, если в их составе выявили негативные качественные изменения. Такие изменения могут быть вызваны как превышением предельно допустимых концентраций опасных веществ, так и появлением в зоне аэрации новых загрязняющих веществ.

Земли считаются засоренными, если на них находятся посторонние предметы, материалы, отходы, вещества без соответствующих разрешений, являющиеся результатом чрезвычайных ситуаций, вооруженной агрессии и боевых действий.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, с первых дней войны Минэкологии вместе подчиненными центральными органами исполнительной власти и экоактивистами фиксирует все убытки, которые оккупант наносит украинской окружающей среде.

"Мы разрабатываем механизмы исчисления причиненного ущерба, работаем над материалами и точными расчетами. Это нужно для обращения в Международный суд ООН. Оккупант должен заплатить за все преступления против украинской окружающей среды", – рассказал Стрелец.

Факты загрязнения почв и засор земель будут устанавливать специалисты Госэкоинспекции путем:

– осмотра земельных участков,

– анализа данных дистанционного зондирования земли,

– исследования полученных образцов проб грунтов,

– проработки выводов экспертиз, объяснений, справок, документов, материалов, сведений, а также оперативных сообщений от физических и юридических лиц.

Копии расчетов причиненного вреда будут предоставляться органам государственной власти, местного самоуправления и правоохранительным органам для формирования материалов дел, консульства интересов страны и принудительного возмещения вреда, причиненного окружающей среде в итоге вооруженной агрессии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде.

Чтобы определить масштаб ущерба, который Российская Федерация нанесла Украине за время войны, Кабинет министров принял постановление №326, в котором описан порядок оценки нанесенного вреда.