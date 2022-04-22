Мінекології розробило методику оцінки збитків, завданих Росією навколишньому середовищу

Збитки, завдані українській землі та ґрунтам Росією, розраховуватимуться за спеціальною методикою, розробленою Міністерством захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

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Як повідомляє пресслужба Мінекології, ці розрахунки надалі будуть використані у судах для стягнення збитків з окупанта.

У Кабміні зазначають, що методика визначення розміру збитків, нанесених землі та ґрунтам, набирає чинності сьогодні, 22 квітня.

Вона була затверджена наказом Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів 4 квітня за №167.

Згідно з методикою ґрунти вважаються забрудненими, якщо в їхньому складі виявили негативні якісні зміни. Такі зміни можуть бути викликані як перевищенням гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин, так і появою у зоні аерації нових забруднюючих речовин.

Землі вважаються засміченими, якщо на них знаходяться сторонні предмети, матеріали, відходи, речовини без відповідних дозволів, що є результатом надзвичайних ситуацій, озброєної агресії та бойових дій.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, з перших днів війни Мінекології разом з підлеглими центральними органами виконавчої влади та екоактивістами фіксує всі збитки, які окупант завдає українському довкіллю.

"Ми розробляємо механізми обчислення завданих збитків, працюємо над матеріалами та точними розрахунками. Це потрібно для звернення до Міжнародного суду ООН. Окупант має заплатити за всі злочини проти українського довкілля", – розповів Стрілець.

Факти забруднення ґрунтів та засмічення земель встановлюватимуть фахівці Держекоінспекції шляхом:

– огляду земельних ділянок,

– аналізу даних дистанційного зондування землі,

– дослідження отриманих зразків проб ґрунтів,

– опрацювання висновків експертиз, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, а також оперативних повідомлень від фізичних та юридичних осіб.

Копії розрахунків заподіяної шкоди будуть надаватися органам державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронним органам для формування матеріалів справ, представництва інтересів країни та примусового відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, заподіяних довкіллю.

Щоб визначити масштаб збитків, які Російська Федерація завдала Україні за час війни, Кабінет міністрів прийняв постанову №326, де описано порядок оцінки завданої шкоди.