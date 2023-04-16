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Министр иностранных дел Украины Кулеба 17 апреля посетит Ирак: какова цель
С намерением продолжить стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 17 апреля, совершит визит в столицу Ирака Багдад.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирака, передает Shafaq News.
"Поездка главы МИД Украины на Ближний Восток продолжает стратегию открытия новых горизонтов в мире и создания новых возможностей для украинского государства, бизнеса и граждан", - говорится в заявлении ведомства.
В Багдаде Кулеба будет встречаться с премьер-министром Мухаммадом Ас-Судани и вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Тема переговоров: развитие политического диалога, увеличение объемов торговли и взаимодействие в международных организациях.
Накануне пресс-секретарь МИД Ирака Ахмада аль-Саххафа заявлял, что целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области.
Напомним, ранее впервые Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Этому предшествовало решение МИД объявить конкурсы на должности послов в 20 странах. В частности, ищут главного дипломата Украины для Ирака.