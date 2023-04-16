Міністр закордонних справ України Кулеба 17 квітня відвідає Ірак: яка мета

З наміром продовжити стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок, 17 квітня, здійснить візит до столиці Іраку Багдад.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Іраку, передає Shafaq News.

"Поїздка глави МЗС України на Близький Схід продовжує стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для української держави, бізнесу та громадян", — зазначено у заяві відомства.

В Багдаді Кулеба матиме зустрічі з прем'єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані та віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Тема переговорів: розвиток політичного діалогу, збільшення обсягів торгівлі та взаємодія у міжнародних організаціях.

Напередодні прессекретар МЗС Іраку Ахмада аль-Саххафа заявляв, що метою візиту Кулеби є обговорення питань зміцнення двосторонніх відносин та консультації щодо вирішення різних регіональних та міжнародних проблем.

Нагадаємо, раніше вперше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Цьому передувало рішення МЗС оголосити конкурси на посади послів у 20 країнах. Зокрема, шукають головного дипломата від України для Іраку.